Leipzig gegen Salzburg ohne Topstürmer Werner

Das in den Medien als "Dosen-Duell" titulierte Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Red Bull Salzburg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4) ist für Ralf Rangnick das "interessanteste Spiel dieser Europa-League-Runde". Salzburgs ehemaliger Mastermind, bei Leipzig derzeit Sportdirektor und Trainer in Personalunion, hat dabei allerdings mit Timo Werner einen prominenten Ausfall zu beklagen.

DFB-Teamstürmer Werner, wertvollster Kicker im Leipziger Kader, fällt ebenso wie Linksverteidiger Marcelo Saracchi mit muskulären Problemen aus. Saracchis rechtem Pendant, Lukas Klostermann, machen die Adduktoren zu schaffen, berichtete Rangnick in einer Pressekonferenz am frühen Mittwochabend - was wiederum die Chancen von ÖFB-U21-Teamspieler Konrad Laimer auf einen Einsatz erhöht. "Es wird die stärkstmögliche Formation am Platz stehen", versprach Rangnick.

Die Partie gegen Salzburg, dessen sportliche Ausrichtung der 60-Jährige zwischen 2012 und 2015 maßgeblich prägte, sei ein bisschen "wie ein Spiel gegen sich selbst", merkte Rangnick an. "In den Kernpunkten" seien die Unterschiede nicht groß. "Die Spielweise ähnelt sich, auch wenn die Grundordnung nicht immer gleich ist. Deswegen wird es eine Frage der Aggressivität, der Mentalität", betonte der Leipziger Coach. "Es wird ein spannendes, intensives Spiel, da wird es sicher hoch hergehen." Klar sei aber auch: "Ob wir es wollen oder nicht, wir sind wohl in der Favoritenrolle." Wenngleich die Salzburger einen kleinen Vorteil hätten: "Sie können sich am Wochenende in der Liga einspielen. Das geht bei uns nicht."

Über seinen ehemaligen Club berichtete Rangnick nur Gutes. Das betreffe sowohl Trainer Marco Rose als auch Sportdirektor Christoph Freund. Als er seinen ehemaligen Spieler Rose 2013 in den Salzburger Nachwuchs holte, sei ihm klar gewesen, "dass es jemand ist, der das Zeug hat, ein richtig guter Trainer zu werden. Es hat mich nicht überrascht, dass er diesen Weg geht", meinte Rangnick. Ähnlich sei es bei Freund: "Er leistet großartige Arbeit, es gibt in Österreich keinen besseren für diese Aufgabe."

Der Stolz in Rangnicks Stimme war nicht zu überhören. Betrachte man die vergangenen sechs Jahre, so müsse "man schon auf beiden Augen blind sein, um nicht zu sehen, dass die Entwicklung in Salzburg in eine außergewöhnlich gute Richtung geht", betonte Rangnick und erinnerte sich, als er zu Beginn seiner Tätigkeit in der Mozartstadt angekündigt habe, in Zukunft immer wieder Spieler für zweistellige Millionenbeträge verkaufen zu wollen. "Christoph Freund hat mich angekuckt wie ein Auto und wahrscheinlich gedacht, 'der hat zu viel Red Bull getrunken'", sagte Rangnick.

Tatsächlich verzeichnete Salzburg in der Folge mehrere solcher Verkäufe. Amadou Haidara könnte der nächste sein. Der Wechsel des Mittelfeldmanns im Winter just nach Leipzig soll, wie medial kolportiert wird, bereits unter Dach und Fach sein. Dazu wollte sich Rangnick aber weiterhin nicht äußern. Ein schlechtes Gewissen müsse sein aktueller Club aber nicht haben, wenn immer wieder Salzburger Kicker nach Leipzig wechselten: "Warum sollen wir in Leipzig zuschauen, wie hochbegabte Spieler Salzburg verlassen?", fragte Rangnick. "Da müssen wir uns einbringen."

Ein Beispiel für so einen Hochbegabten sei der Ex-Salzburger Marcel Sabitzer, der bei der Pressekonferenz neben Rangnick saß. "Natürlich ist das etwas Besonderes, gegen eine Mannschaft aus dem Heimatland zu spielen. Und ich freue mich auf bekannte Gesichter", erklärte Österreichs Teamspieler. "Aber es zählen nur drei Punkte für uns. Eine sehr talentierte, sehr starke Mannschaft erwartet uns." Es werde der gewinnen, der "cleverer, giftiger ist und wer die Dinger häufiger reinballert."

