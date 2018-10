Leipzig gegen Schalke endete torlos

Der deutsche Fußball-Vizemeister FC Schalke 04 hat am Sonntag in der Bundesliga bei RB Leipzig ein torloses Unentschieden erkämpft. Die "Königsblauen" verbesserten sich auf den 15. Tabellenplatz. Eintracht Frankfurt erkämpfte sich gegen Nürnberg ein 1:1-Remis. Bayer Leverkusen feierte einen 6:2-Auswärtssieg gegen Werder Bremen.

Doppelten Grund zur Freude gab es beim Schützenfest für Aleksandar Dragovic. Der ÖFB-Teamspieler feierte mit Bayer Leverkusen einen 6:2-Auswärtssieg gegen Werder Bremen und erzielte dabei in der 72. Minute das zwischenzeitliche 5:2 für die Werks-Elf.

Dragovic, der in Abwesenheit des noch nicht einsatzbereiten Julian Baumgartlinger wieder im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, schoss damit sein erstes Pflichtspiel-Tor seit fast drei Jahren. Am 4. November 2015 hatte der Wiener in der Champions-League-Gruppenphase bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Chelsea für Dynamo Kiew gescort.

Für die weiteren Leverkusen-Treffer sorgten Kevin Volland (8.), Julian Brandt (38.), Karim Bellarabi (45.), Kai Havertz (67.) und Sebastian Langkamp (77.) per Eigentor. Bei Bremen wurde Marco Friedl zur Pause ausgetauscht, Florian Kainz und Martin Harnik saßen auf der Bank.

Die Hanseaten, für die Claudio Pizarro (60.) und Yuya Osako (63.) trafen, rutschten auf den vierten Rang ab und kassierten die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Coach Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017. Sein Bayer-Kollege Heiko Herrlich festigte durch den Kantersieg, der Leverkusen auf Platz zwölf brachte, seinen Job.

Eintracht Frankfurt konnte zuvor dank eines Treffers in der Nachspielzeit eine Niederlage abwenden. Joker Sebastien Haller traf beim 1. FC Nürnberg in der 92. Minute zum 1:1-Endstand und verhinderte für die Elf des Vorarlberger Trainers Adi Hütter die erste Pleite nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen. Adam Zrelak hatte den "Club", für den Georg Margreitter in der Innenverteidigung durchspielte, gerade einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung in Führung gebracht (78.).

Durch das 0:0 von Schalke verbesserte sich der Vizemeister auf den 15. Tabellenplatz. Salzburgs Europa-League-Gegner Leipzig dagegen verpasste vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena den fünften Saisonsieg und ist Fünfter.

Bei den Gastgebern spielte Marcel Sabitzer durch, Stefan Ilsanker wurde in der 68. und Konrad Laimer in der 80. Minute ausgetauscht. Bei Schalke kam Alessandro Schöpf in der 57. Minute aufs Feld, Guido Burgstaller wurde in der 89. Minute eingewechselt.

Quelle: Apa/Dpa