Leipzig muss sich gegen Frankfurt mit 0:0 zufriedengeben

Trotz großer Kulisse und zahlreicher Chancen hat RB Leipzig die Patzer der Konkurrenz nicht genutzt und stagniert im Kampf um die Champions League. Die Elf von Konrad Laimer (bis 85.) kam am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen ein harmloses Eintracht Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste es RB, sich von Freiburg und Hoffenheim abzusetzen, die ihre Spiele am Samstag ebenfalls nicht gewonnen hatten. Frankfurt verbesserte sich auf Tabellenplatz acht.

