Leipzig nach 2:1-Heimsieg vorerst vier Punkte hinter Bayern

RB Leipzig hat zumindest bis Montag den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga auf vier Punkte verkürzt. Die Sachsen feierten am Freitag einen 2:1-Heimsieg über Augsburg. Dani Olmo (38./Foulelfer), der in der 76. Minute durch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ersetzt wurde, und Christopher Nkunku (43.) trafen für die Hausherren. Die ohne Michael Gregoritsch spielenden Gäste kamen durch Daniel Caligiuri per Elfer zum Anschlusstor (77.).

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Leipzig-Jubel nach dem 2:0 durch Nkunku