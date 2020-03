Leipzig nahm Training auf - Kleingruppen, kein Körperkontakt

Die Profis des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig haben sich nach einer mehrtägigen Pause am Freitag wieder im Trainingszentrum am Cottaweg eingefunden. Aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie wurde auf ein Mannschaftstraining allerdings verzichtet. "Wir bieten individuelles Training mit Ball an", sagte Sportdirektor Markus Krösche bei Sky.

SN/APA (dpa/Archiv)/Jan Woitas Training in dieser Form gibt es derzeit nicht