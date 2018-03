Leipzig ohne verletzten Sabitzer gegen St. Petersburg

RB Leipzig muss kurzfristig ohne Offensivkraft Marcel Sabitzer das Rückspiel in der Europa League bei Zenit St. Petersburg bestreiten. "Ich musste Marcel Sabitzer zu Hause lassen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwochabend in St. Petersburg. Der Rücken des 23-jährigen ÖFB-Teamspielers habe beim Abschlusstraining, das am Vormittag in Leipzig stattgefunden hatte, zugemacht.

SN/APA (AFP/Archiv)/ROBERT MICHAEL Hasenhüttl musste Sabitzer zu Hause lassen