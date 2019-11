Leipzig schlägt Hertha, Sabitzer trifft

RB Leipzig hat sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest für wenige Stunden auf Platz zwei verbessert. Die Sachsen feierten auch dank eines Treffers von Marcel Sabitzer einen 4:2-Auswärtssieg gegen Hertha BSC. Der FC Schalke 04 musste sich vor eigenem Publikum gegen Fortuna Düsseldorf mit einem 3:3 begnügen.

Union Berlin setzte sich in Mainz 3:2 durch und Augsburg gewann in Paderborn 1:0. Der große Schlager der elften Runde zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund beginnt um 18.30 Uhr.

Die Leipziger gerieten in Berlin zwar durch Maximilian Mittelstadt (32.) in Rückstand, Timo Werner gelang aber in der 38. Minute aus einem Elfmeter der Ausgleich. Sabitzer brachte die Leipziger unmittelbar vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss in Führung, für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste sorgten Kevin Kampl in der 86. Minute und Werner in der 91. Minute nach optimaler Vorarbeit von Konrad Laimer.

Der Salzburger spielte so wie Sabitzer durch, Stefan Ilsanker wurde bei Leipzig in der 54. Minute ausgetauscht. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für einen weiteren ÖFB-Teamspieler: Christopher Trimmel bereitete beim 3:2 von Union Berlin auswärts gegen FSV Mainz 05 alle drei Treffer der "Eisernen" vor. Der in der 61. Minute eingewechselte Karim Onisiwo erzielte das erste Tor der Gastgeber (81.) und bereitete das zweite durch Daniel Brosinski (93.) vor, zu einem Punkt reichte es für die Mainzer aber nicht mehr.

Michael Gregoritsch sah das 1:0 von Augsburg in Paderborn nur von der Ersatzbank aus, ebenso wie Guido Burgstaller Schalkes Heim-3:3 gegen Düsseldorf. Bei den Gastgebern wurde Alessandro Schöpf in der 75. Minute ausgetauscht.

