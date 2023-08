Leipzig serviert Stuttgart nach Rückstand 5:1 ab

Die zweite Runde der deutschen Fußball-Bundesliga ist am Freitag mit dem ersten Saisonsieg von RB Leipzig eröffnet worden. Die Sachsen gewannen nach der 2:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart deutlich mit 5:1 (0:1). In der zweiten Hälfte drehte die Mannschaft von Trainer Marco Rose, in der Xaver Schlager durchspielte, auf. Christoph Baumgartner absolvierte ab der 85. Minute seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für seinen neuen Club.

BILD: SN/APA/AFP/RONNY HARTMANN Die Weiß-Roten um Openda feierten ein Schützenfest

Leipzig lief den Gegner von Beginn weg aggressiv an, der ließ sich jedoch vorerst nicht beirren. In der 35. Minute machte Serhou Guirassy das 1:0 für die Gäste. Auch ÖFB-Legionär Schlager kam gegen den Stürmer aus Guinea, der die Leipziger Hintermannschaft im Alleingang vernaschte, zu spät. Der ausgehende Fehlpass war David Raum passiert. Ab der 51. Minute unterliefen VfB-Torhüter Alexander Nübel zwei schwere Patzer. Zunächst schoss er den heranstürmenden Benjamin Henrichs aus nächster Nähe an, sodass der Ball zum 1:1-Ausgleich ins Tor abprallte. Nur wenige Sekunden später ließ er eine scharfe Poulsen-Hereingabe aus, Neuzugang Loïs Openda schoss in der Mitte ein. Der Treffer wurde jedoch nach VAR-Kontrolle wegen Abseits aberkannt. So war es Dani Olmo (63.) vorbehalten, Leipzig mit einem präzisen Schuss aus der Drehung in Führung zu bringen. Drei Minuten später hatte auch Openda sein Tor, indem er Nübel per Kopf aus nächster Nähe überwand. Der Video-Assistent sah diesmal keinen Grund, daran zu rütteln. Auch Ex-Salzburger Kevin Kampl (74.) traf, Xavi Simons (76.) setzte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer noch eins drauf.