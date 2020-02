Leipzig und Atalanta vor Einzug ins CL-Viertelfinale

RB Leipzig und Atalanta Bergamo haben sich im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Deutschen feierten am Mittwoch gegen Tottenham einen 1:0-Auswärtssieg und haben damit im Rückspiel am 10. März vor Heimpublikum ebenso alle Trümpfe in der Hand wie die Italiener, die sich in Mailand gegen Valencia mit 4:1 durchsetzten.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Das Siegestor der Leipziger war ein Elfer