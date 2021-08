Leipzig verliert in Mainz 0:1 - Kainz schießt Köln zu Sieg

Der Auftakt in die neue Fußball-Bundesliga-Saison in Deutschland ist RB Leipzig und seinem Neo-Trainer Jesse Marsch missglückt. Die Sachsen, die zum Titelkreis zählen, verloren am Sonntag ihr Erstrunden-Spiel beim FSV Mainz 05 mit 0:1. Die Mainzer waren nach mehreren Corona-Fällen im Team stark ersatzgeschwächt angetreten. Der 1. FC Köln feierte hingegen einen gelungenen Saison-Einstand und schlug Hertha BSC daheim 3:1, Florian Kainz erzielte einen Doppelpack für die Kölner.

SN/APA/AFP/DANIEL ROLAND Das Liga-Debüt von Jesse Marsch verlief nicht wie gewünscht