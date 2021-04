Leipzig will letzte Titelchance im Hit gegen Bayern nützen

Es ist ein wegweisender Schlager der 27. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr). Will Leipzig seine Titelchance wahren, muss im Heimduell mit Leader Bayern München ein Sieg her. Vier Punkte liegen die "Bullen" hinter David Alaba und Co., die Sachsen wollen bereit sein. "Wir trauen uns einen Sieg zu", erklärte Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer im "kicker". Die Bayern müssen just jetzt auf ihren verletzten Goalgetter Robert Lewandowski verzichten.

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Marcel Sabitzer und Co. vor richtungsweisendem Hit gegen Bayern