Leistungskluft in der Champions League wächst

Laut dem Internationalen Zentrum für Sportstudien (CIES) in Neuchatel wird der Leistungsunterschied in der Champions League immer größer. So endeten in den jüngsten vier Saisonen 22,9 Prozent der Gruppenspiele der Fußball-Königsklasse mit einer Differenz von mindestens drei Toren. Laut CIES ist dies der höchste jemals gemessene Wert für einen solchen Zeitraum.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Kampf um CL-Pokal wird immer einseitiger