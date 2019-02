Leon Bailey: "Duell gegen Red Bull Salzburg wäre sehr speziell"

Als Jugendlicher sorgte der Jamaikaner Leon Bailey in Anif für Aufsehen. Mit 21 Jahren zählt der Leverkusen-Star zu Europas Toptalenten.

Vor sieben Jahren kam Leon Bailey mit seinen beiden Brüdern und seinem Vater über Umwege von Jamaika nach Salzburg. In 16 Spielen für die U15 des Fußball-Westligisten Anif erzielte der Offensivspieler 75 Tore. Nach Zwischenstopps in der Slowakei und in Belgien schaffte Bailey 2017 den Sprung in die deutsche Bundesliga, wo er am Freitag (20.30 Uhr) mit Leverkusen auswärts auf Mainz trifft.