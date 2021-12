Leverkusen, Freiburg und Mainz: Offenes Rennen in Bundesliga

Bayer Leverkusen ist in der deutschen Fußball-Bundesliga als Dritter auf Champions-League-Kurs - und trotzdem näher am Relegationsrang 16 als an Tabellenführer Bayern München. Dieser kuriose Umstand verdeutlicht, wie eng es hinter dem Meister und dessen Verfolger Dortmund zugeht. Union Berlin steht vor RB Leipzig oder Aufsteiger Bochum vor Adi Hütters Mönchengladbach. Mitten im Rennen um die Champions League sind auch Freiburg und Mainz auf den Plätzen fünf und sechs.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Nach turbulentem Start sitzt Glasner im Moment fest im Sattel