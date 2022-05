Leverkusen in Champions League, Union rückt Freiburg näher

Bayer Leverkusen spielt in der kommenden Saison fix in der Champions League, Union Berlin darf darauf noch hoffen. Während die Leverkusener mit dem in den Schlussminuten eingewechselten Julian Baumgartlinger am Samstag mit einem 4:2 bei Hoffenheim alles klar machten, fuhren die Berliner mit einem 4:1 in Freiburg gegen einen direkten Konkurrenten um ein Top-Vier-Finish wichtige Zähler ein und qualifizierten sich bereits fix für den Europacup.

SN/APA/AFP/THOMAS KIENZLE Trimmel (l.) jubelte mit Union in Freiburg