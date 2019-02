Leverkusen nach 5:1-Kantersieg vorerst Tabellenfünfter

Bayer Leverkusen ist in der deutschen Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Europacup-Platz gestürmt. Das Team von Coach Peter Bosz kam am Freitagabend zum Auftakt der 21. Runde zu einem 5:1-Sieg bei Mainz 05. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger kam beim dritten Ligasieg in Folge ab der 62. Minute zum Zug, verletzte sich aber kurz vor Schluss. Es besteht der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch.

SN/APA (dpa)/Torsten Silz Leverkusen eine Klasse für sich