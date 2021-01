Leverkusen springt mit 2:1 gegen Dortmund auf Platz zwei

Bayer Leverkusen ist zumindest für einen Tag zum ersten Jäger von Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Werkself feierte am Dienstagabend im Schlager der 17. Runde gegen Borussia Dortmund einen 2:1-Erfolg und zog an den punktgleichen Leipzigern, die erst am Mittwoch Union Berlin zu Gast haben, vorbei. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt vier Punkte, ÖFB-Star David Alaba und Co. treten am Mittwoch in Augsburg an.

SN/APA (dpa)/Federico Gambarini Stefan Lainer (l.) und Co. behielten die Oberhand