Leverkusen und Köln bereits in 1. DFB-Pokal-Runde out

Bayer Leverkusen hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals blamiert. Der deutsche Fußball-Bundesligist kassierte am Samstag beim in der dritten Liga engagierten SV Elversberg eine 3:4-Niederlage. Das frühzeitige Aus kam auch für den 1. FC Köln, der bei Jahn Regensburg im Elfmeterschießen 3:4 verlor. Zum Helden des Zweitliga-Leaders wurde der österreichische Goalie Dejan Stojanovic mit zwei Paraden. Dejan Ljubicic hatte die Kölner mit seinem Tor in die Verlängerung gebracht.

SN/APA/dpa/Matthias Balk Regensburgs Tormann Dejan Stojanovic wurde zum Helden