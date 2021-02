Leverkusen verliert turbulentes Spiel bei Young Boys mit 3:4

Bayer Leverkusen hat in einem Spiel mit völlig unterschiedlichen Verläufen im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales eine 3:4-Niederlage bei den Young Boys in Bern kassiert. Der deutsche Bundesligist mit Aleksandar Dragovic in der Innenverteidigung lag am Donnerstag nach 45 Minuten mit 0:3 zurück, schaffte dann bis zur 68. Minute den Ausgleich und ging nach einem unglücklichen Gegentor in der 89. Minute doch noch als Verlierer vom Platz.

SN/APA (AFP)/STEFAN WERMUTH Dragovic blickte vier Gegentoren hinterher