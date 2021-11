Lewandowski-Gala bei vorzeitigem CL-Aufstieg der Bayern

Robert Lewandowski hat bei seinem 100. Auftritt in der Fußball-Champions-League einen Gala-Auftritt hingelegt. Der Pole erzielte am Dienstag beim 5:2-Heimsieg des FC Bayern gegen Benfica Lissabon drei Tore und war so maßgeblich daran beteiligt, dass die Münchner vorzeitig ins Achtelfinale einzogen. Da ließ sich auch der vergebene Elfmeter des Goalgetters leicht verschmerzen.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Lewandowski Dreifach-Torschütze für den FC Bayern