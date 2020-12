Lewandowski schießt Bayern zu Weihnachten an die Spitze

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Bayern München in fast letzter Sekunde zur Tabellenführung über Weihnachten in der deutschen Fußball-Bundesliga geschossen. Der 32-Jährige traf am Samstagabend beim 2:1 im Liga-Hit beim nunmehrigen Ex-Spitzenreiter Bayer Leverkusen in der 43. und 93. Minute. Die Münchner gehen damit auch als Erster ins neue Jahr, mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayer und RB Leipzig, das zu Hause gegen Köln nur 0:0 spielte.

SN/APA (AFP)/BERND THISSEN Lewandowski traf im Doppelpack