Lewandowski und Piatek bekommen Freigabe für England-Reise

Polens Nationalteam rechnet für das Schlagerspiel der WM-Qualifikation am 31. März in England mit Kapitän und Weltfußballer Robert Lewandowski. Bayern München habe eine offizielle Genehmigung für die Abstellung des Clubkollegen von David Alaba erteilt, sagte ein Sprecher des polnischen Verbandes am Samstag. Auch Krzysztof Piatek von Hertha BSC Berlin werde nach der Lockerung der deutschen Reisebeschränkungen für Großbritannien in London zur Verfügung stehen.

SN/GEPA pictures Robert Lewandowski und Krzysztof Piatek (im Bild 2019 gegen Österreich) dürfen nun doch nach England reisen.