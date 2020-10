Liendl nach Triplepack in Rotterdam "EL-Spieler der Woche"

WAC-Kapitän Michael Liendl ist für seinen Triplepack beim 4:1-Sieg am Donnerstagabend in Rotterdam von der UEFA als "Europa-League-Spieler der Woche" ausgezeichnet worden. Der 35-jährige Steirer hatte gegen Feyenoord zweimal vom Elferpunkt (4., 13.) sowie zum 3:0 (60.) getroffen. Liendl liegt nach seinem verwerteten Elfmeter beim 1:1 im Auftaktmatch gegen ZSKA Moskau nun mit vier Treffern auch gemeinsam mit Paco Alcacer (Villarreal) an der Spitze der EL-Torschützenliste.

Quelle: APA