Der FC Bayern München darf im Spiel gegen Paris Saint-Germain am Sonntag m Estádio da Luz von Lissabon weiter auf seinen dritten Titelgewinn in der Champions League nach 2001 und 2013 hoffen. Was noch fehlt ist ein Tor. Die ersten 45 Minuten waren geprägt durch Abtasten und taktische Raffinessen.

SN/GEPA pictures Champions-League-Finale LIVE: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain.