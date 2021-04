Im Hinspiel des ersten Halbfinals der UEFA Champions Leage empfängt der 13-fache Königsklassengewinner Real Madrid am Dienstag (21 Uhr) das Team des FC Chelsea - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea blickt gelassen auf das Halbfinal-Duell der Champions League mit dem vermeintlichen Favoriten Real Madrid. "Ich denke, die Leute erwarten von Madrid viel mehr als von Chelsea in diesem Spiel. Mal schauen, was passiert. Aber ich denke, es wird eng werden", sagte Rüdiger vor dem Gastspiel des Teams von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag in Madrid. Das Rückspiel findet am Mittwoch nächster Woche in London statt.

Das Match im Liveticker: