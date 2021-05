Die Champions-League-Vorrunde absolvierte Thomas Tuchel noch mit Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain. Jetzt hat der Coach mit dem FC Chelsea wieder die Chance, das Finale der Königsklasse zu erreichen. Das Hinspiel gegen Halbfinalgegner Real Madrid endete 1:1. Wer zieht ins Finale ein? - Zu sehen ab 21 Uhr hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker:

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel geht mit seinem FC Chelsea optimistisch in das zweite Champions-League-Duell mit Real Madrid. "Wir haben das Gefühl, dass wir es schaffen können", sagte Tuchel vor dem Halbfinal-Rückspiel in London am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN). Der Coach nahm sich dafür die weibliche Chelsea-Mannschaft zum Vorbild, die nach einer 1:2-Niederlage den FC Bayern im Rückspiel mit 4:1 aus der Königsklasse geworfen hatte. "Sie haben das nach einem schwierigen Hinspiel geschafft und den Glauben daran gezeigt", sagte Tuchel, dessen Team nach dem 1:1 in Madrid sogar noch eine bessere Chance auf den Finaleinzug hat.