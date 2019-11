Im fünften Spiel der Champions-League-Gruppenphase tritt Österreichs Meister Red Bull Salzburg am Mittwoch (21 Uhr) in Belgien bei KRC Genk an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Stimmt die Richtung? Salzburg-Trainer Jesse Marsch.