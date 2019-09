Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase tritt Österreichs Meister Red Bull Salzburg am Mittwoch (21 Uhr) bei Titelverteidiger FC Liverpool an - verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/philipp brem; afp/oli scarff Einst in Salzburg, jetzt bei Liverpool: Sadio Mané, begnadeter Offensivspieler, in verschiedenen Welten. Links im Bundesligaspiel bei Rapid Wien (28. Oktober 2012), rechts am 9. September 2019 in der Premier League gegen Norwich City.