Die Gruppenphase der Champions League neigt sich allmählich dem Ende zu und Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat als Tabellenführer der Gruppe G nach wie vor beste Chancen, erstmals den Einzug in die K.-o.-Phase der europäischen Eliteliga zu schaffen. Gelingt der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle beim Auswärtsspiel in Lille am Dienstag der große Coup? Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

Das Spiel im Liveticker ab 21 Uhr