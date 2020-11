Red Bull Salzburg hält mit dem amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München gut mit. Verfolgen Sie die zweite Halbzeit hier im Liveticker!

Nach einem Blitzstart führten die Salzburger durch ein Tor von Mergim Berisha (4.) mit 1:0, Robert Lewandowski glich per Foulelfer aus (21.). Dazwischen wurde ein Elfmeter für Bayern vom VAR zurückgenommen und ein Tor von Serge Gnabry wegen Abseits nicht gegeben. Kurz vor der Pause führte ein Eigentor von Rasmus Kristensen zur Führung der Bayern. Der kurz davor eingewechselte Masaya Okugawa glich zum 2:2 aus (67.)

Bereits vorbei ist das Parallelspiel der Gruppe A. Lok Moskau holte mit dem 1:1 gegen Atlético Madrid überraschend einen Punkt. In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Lok Moskau und Atlético Madrid schaute für Red Bull Salzburg trotz guter Leistungen nur ein Punkt heraus - und nun geht es zwei Mal gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München (das Match in München steigt am 25. 11.). Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker.

Das Match im Liveticker:

