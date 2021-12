Im letzten Spiel in der Gruppenphase der Champions League trifft Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch auf den spanischen Topclub FC Sevilla. Gelingt der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle im Duell mit den Andalusiern zum ersten Mal der Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse? Verfolgen Sie das Spiel ab 21 Uhr hier im Liveticker

SN/GEPA pictures Im ersten Spiel gegen Sevilla wurde Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi (links) drei Mal im Sechzener gefoult.