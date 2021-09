Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft Österreichs Serienmeister am Mittwoch um 21 Uhr vor heimischer Kulisse auf den französischen Überraschungsmeister OSC Lille. Gelingt der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle der erste Sieg in der Königsklasse in dieser Saison? - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Red Bull Salzburg setzt auf die Schnelligkeit von Topstürmer Karim Adeyemi.