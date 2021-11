Die Rückrunde der Champions-League-Gruppenphase für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg startet am Dienstag mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg. Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle erstmals den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League fixieren. Verfolgen Sie das Spiel ab 18.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Red Bull Salzburg lässt sich in Wolfsburg nicht aus der Ruhe bringen.