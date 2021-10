In der dritten Runde in der Gruppenphase der Champions League trifft Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch in einem Heimspiel auf den VfL Wolfsburg. Gegen die Deutschen will die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle die Tabellenführung in der Gruppe G behaupten. Verfolgen Sie das Spiel ab 18.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/KRUGFOTO Wollen auch gegen Wolfsburg jubeln: Karim Adeyemi (links) und Noah Okafor.