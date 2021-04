Zur Halbzeit steht es im Hinspiel des ersten Halbfinales der UEFA Champions League in Madrid 1:1. Die Anfangsphase gehörte der Gästemannschaft aus England. Nachdem der deutsche Nationalspieler Timo Werner eine Großchance vergeben hatte, erzielte dessen Sturmkollege Christian Pulisic (14. Minute) das 1:0 für Chelsea. Der 13-fache Königsklassengewinner Real Madrid tat sich lange schwer. Doch Karim Benzema, der in der 23. Minute bei einem Stangenschuss noch knapp gescheitert war, glich per Volley aus - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker: