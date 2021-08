Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle steht vor dem wichtigsten Spiel in der bisherigen Saison. Der österreichische Serienmeister trifft im Champions-League-Play-off auf Bröndby IF. Der amtierende dänische Meister gastiert am Dienstag (21 Uhr) in Wals-Siezenheim. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker der "Salzburger Nachrichten"!

Das Spiel im Liveticker: