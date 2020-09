Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss auf dem Weg in die Champions League auch am Coronavirus vorbei. Trotz zumindest sieben mit dem Virus infizierten Spielern bei Gegner Maccabi Tel Aviv findet das Play-off-Hinspiel am Dienstag um 21 Uhr in Israel statt. Verfolgen Sie das Match hier im SN-Liveticker!

SN/gepa pictures/ jasmin walter Kapitän Andreas Ulmer will mit seiner Mannschaft erneut in die Gruppenphase der Champions League einziehen.