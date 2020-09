Nach dem hart erkämpften 2:1 Auswärtssieg im Hinspiel will Red Bull Salzburg im Rückspiel den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen. Zuschauer sind beim Spiel am Mittwochabend um 21 Uhr keine erlaubt. Verfolgen Sie das Spiel hier im SN-Liveticker!

SN/gepapictures Im Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv will Red Bull Salzburg am Mittwoch den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen.