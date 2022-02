Im Hinspiel des Achtelfinales in der UEFA Champions League trifft Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch (21 Uhr) in Kleßheim auf den deutschen Rekordmeister Bayern München - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa Man kennt sich gut: Bayerns Kingsley Coman in der Champions League 2020/21 im Duell mit Mohamed Camara.