In der UEFA Champions League tritt Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch (18:55 Uhr) in der ersten Runde der Gruppenphase daheim gegen Lok Moskau an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures geglückte Generalprobe: Gegen den Bundesligisten St. Pölten ließ die Mannschaft von Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup nichts anbrennen. Was zeigt Österreichs Fußballmeister gegen Lok Moskau?