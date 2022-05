Eintracht Frankfurt triumphiert im Finale der Europa League

Im Elfmeterschießen hat Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner das Finale der Europa League gewonnen. In Sevilla war das Finale gegen Glasgow Rangers nach Verlängerung 1:1 gestanden.

Schon viele Stunden vor dem Anpfiff hatten die Fans beider Clubs in den Lokalen und engen Gassen der Innenstadt von Sevilla lautstark ihre Vereinshymnen gesungen. Auch bei den Fanfesten auf den großen Plätzen der andalusischen Metropole herrschte bei sommerlicher Hitze Hochstimmung. Offiziell hatten beide Clubs je 10.000 Tickets erhalten. Aber allein aus Schottland sollen 100.000 Fans angereist sein, mindestens 50.000 aus Frankfurt. Es soll auch zu Auseinandersetzungen gekommen sein, bei denen sich die rivalisierenden Gruppen mit Stühlen aus Straßencafés, Flaschen und anderen Gegenständen bewarfen. Die Polizei musste eingreifen.

Im Stadion, das komplett mit weiß bzw. blau gekleideten Anhängerscharen gefüllt war, zeigten sich beide Teams sofort von der Atmosphäre beflügelt. Schon nach fünf Minuten musste Frankfurts Sebastian Rode mit einem Kopfverband versorgt werden, nachdem ihn John Lundstram mit dem viel zu hohen Bein erwischt hatte. Der englische Mittelfeldspieler verzeichnete in der 37. Minute die beste Rangers-Chance vor der Pause: Seinen Kopfball konnte Eintracht-Keeper Kevin Trapp mit den Fingerspitzen noch über die Latte drehen.

Davor hatten die Frankfurter einige gute Abschlüsse durch Daichi Kamada, Filip Kostic und Ansgar Knauff verzeichnet.

Nach Wiederbeginn startete Oliver Glasners Team gleich eine Drangphase, in der Jesper Lindström mit einem abgefälschten Schuss nur knapp die Führung verpasste (49.). Die Frankfurter, die bis dahin ein klares Chancenplus hatten, schienen am Drücker zu sein. Aber dann brachte ein verunglückter Kopfball von Djibril Sow im Mittelfeld ganz plötzlich die Chance für Rangers-Stürmer Joe Aribo. Verteidiger Tuta stolperte bei der Verfolgung des nigerianischen Stürmers, der Trapp zur 1:0-Führung überwand (57.).

Frankfurt zeigte sofort eine Reaktion, schon im direkten Gegenzug scheiterte Lindström knapp. Kamada schlenzte den Ball nach einem schlimmen Abwehrfehler knapp über die Latte (67.), ehe Rafael Borré eine Kostic-Flanke zum Ausgleich verwertete (69.).

Beide Teams suchten die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Die Eintracht wirkte weiterhin stärker, doch es musste die Verlängerung entscheiden. Die blieb bis kurz vor Schluss ohne allzu große Ereignisse. Dann aber musste Kevin Trapp in der Schlussminute zwei Mal in höchster Not retten: Erst gegen den freistehenden Ryan Kent, dann bei einem Freistoß von James Tavernier in Richtung Kreuzeck.

Im Penaltyschießen trafen dann alle Spieler bis auf den eingewechselten Ramsey. Er scheiterte an Kevin Trapp. 5:4 - die Eintracht jubelt 42 Jahre nach dem UEFA-Cup-Sieg wieder.

