Nach dem späten 1:0-Sieg von Red Bull Salzburg im Heimspiel findet am Donnerstag das Rückspiel in Rom statt. Gelingt der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissel gegen den AS Rom der Aufstieg? Verfolgen Sie das Match ab 21 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepa/ gintare karpaviciute Wer setzt sich durch und steigt in die nächste Runde auf?