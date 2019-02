Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg tritt am Donnerstag (21 Uhr) im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League bei Club Brügge an - verfolgen Sie das Match im Liveticker!

Für Salzburg geht es zum Auftakt des Fußball-Frühjahrs mit dem Triple aus Europa League, Cup und Bundesliga "gleich richtig zur Sache", wie Christoph Freund sagte.

Gerade der EL-Auftritt am Donnerstag (21.00 Uhr) in Brügge lässt die Vorfreude beim Redbull-Sportdirektor steigen: "Viele gehen davon aus, dass das eine klare Sache wird. Wir wissen aber, was auf uns zukommt."

"Brügge ist ein richtig schwerer, heimstarker Gegner, der auch im Rhythmus drinnen ist. Es wird eine 50:50-Partie und ist keine g'mahte Wiesen", meinte Freund.

Quelle: SN