Europa League live: Red Bull Salzburg - AS Rom

In der Zwischenrunde der Europa League trifft Red Bull Salzburg am Donnerstag auf den amtierenden Conference-League-Sieger AS Rom. Verschaffen sich die Bullen gegen die Italiener mit Starcoach José Mourinho im Hinspiel vor eigener Kulisse eine gute Ausgangsposition? Verfolgen Sie das Match ab 18.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE José Mourinho und Paulo Dybala gastieren in Salzburg