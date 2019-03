Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League tritt Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag (21 Uhr) beim italienischen Spitzenteam SSC Napoli an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Geht es nach György Garics, muss sich Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-league bei Napoli am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) auf eine ganz besondere Atmosphäre einstellen. "Napoli ist Passion pur", sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler, der zwischen 2006 und 2008 am Fuße des Vesuvs kickte.

Doch: "Neapel ist in der Favoritenrolle, sollte Salzburg vom Papier her schlagen", meinte Garics. "Aber man hat gesehen, was Salzburg im Vorjahr erreicht hat. Die Fans und die Presse haben das schon registriert. Man wird Salzburg sicher nicht unterschätzen."

Quelle: SN