Im Finale der UEFA Champions League kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Inter Mailand. Gelingt den Engländern erstmals in ihrer Vereinsgeschichte der Gewinn des Henkelpotts oder setzen sich die Außenseiter aus Italien durch? Verfolgen Sie das Finale in Istanbul ab 21 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/IMAGO/PA IMAGES Wer sichert sich die begehrte Trophäe für den Gewinn der Champions League?

Das Finale im Liveticker