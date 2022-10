Nur eine Woche nach dem Heimspiel trifft Red Bull Salzburg am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League erneut auf Dinamo Zagreb. Wer kann sich am Dienstag durchsetzen? Verfolgen Sie das Spiel ab 21 Uhr hier im Liveticker!

SN/IMAGO/Shutterstock Der Ball in der Champions League rollt wieder