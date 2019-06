Österreichs Fußballnationalmannschaft bestreitet am Montag (20.45 Uhr) ihr viertes Spiel in der laufenden EM-Qualifikation. Verfolgen Sie das Match gegen Nordmazedonien in Skopje hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Wieder Grund zur Freude? Florian Kainz und Guido Burgstaller nach dem 1:0-Sieg über Slowenien.