Im Play-off-Rückspiel der Qualifikation zur Champions League verteidigt Red Bull Salzburg am Mittwochabend (21 Uhr) gegen Maccabi Tel Aviv einen 2:1-Vorsprung - verfolgen Sie das Match hier im SN-Liveblog!

Zur Halbzeit führen die Bullen mit 2:1. Nach Dakas Führungstor (16.) kamen die Gäste durch Karzev überraschend zum Ausgleich. Die klare Überlegenheit von Salzburg wurde erst in der Nachspielzeit in ein Tor umgemünzt, Szoboszlai stellte per Elfer auf 2.1 Die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Fußball-Champions-League in Serie ist für Red Bull Salzburg zum Greifen nah.

SN-Liveblog zu Salzburg vs. Tel Aviv:

Quelle: SN