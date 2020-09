Im Play-off-Rückspiel der Qualifikation zur Champions League verteidigt Red Bull Salzburg am Mittwochabend (21 Uhr) gegen Maccabi Tel Aviv einen 2:1-Vorsprung - verfolgen Sie das Match hier im SN-Liveblog!

Die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Fußball-Champions-League in Serie ist für Red Bull Salzburg zum Greifen nah. Mit viel Selbstvertrauen und einem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel geht Österreichs Serienmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) ins Rückspiel gegen das von Corona dezimierte Maccabi Tel Aviv - auch, um den Quali-Fluch in der Königsklasse endlich zu brechen. Trainer Jesse Marsch wollte davon freilich nichts wissen.

"Die Vergangenheit hat mit unserem Team nichts zu tun. Unsere Persönlichkeit und die Situation sind anders als früher", betonte Marsch auf der Pressekonferenz am Dienstag und brachte das erste Duell bei Maccabi, bei dem man zur Pause 0:1 zurücklag, als Beispiel: "Unsere Konzentration war gut. Wir haben keinen Stress bekommen oder Sorgen, es war eine gute Mentalität. Ich denke, diese Truppe ist bereit."

SN-Liveblog zu Salzburg vs. Tel Aviv:

Quelle: SN